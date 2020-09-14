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Погодные рекорды Молдовы 14 сентября

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Тема:
Погода в Молдове (1346)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200914/31657711/pogoda-rekord-moldova-14-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.

Поле в Молдове
© Sputnik / Yana Zaharova
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбики термометров тогда показала в среднем в тени +32,3 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы 14 сентября зафиксировали в 1945 году. Воздух в тот день прогрелся всего до +3,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 29 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Погода в Молдове (1346)

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