Погодные рекорды Молдовы 14 сентября

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 сентября синоптики зафиксировали в 2011 году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, столбики термометров тогда показала в среднем в тени +32,3 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы 14 сентября зафиксировали в 1945 году. Воздух в тот день прогрелся всего до +3,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составляет 29 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
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