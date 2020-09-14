Самый точный прогноз погоды: еще один погожий день

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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник днем температура воздуха составит +26... +31 градус по Цельсию. Ночью температура опустится до +11...+16 градусов.

Осадков не ожидается. Ветер - северо-западный, со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки сохранится похожая погода.

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Праздники и народные приметы

В народе 14 сентября называют Семиным днем, летопродавцем, гусепроводом.

В это день до 1700 года на Руси праздновали Новый год. Вековая мудрость гласила: "Семен лето провожает, бабье лето приглашает". С наступлением "вторых осенин" женихи присматривали себе невест невест, от Семенова дня до Гурия (28 ноября) наступали свадебные недели.

Православная церковь почитает 14 сентября преподобного Симеона, который провел в усиленных иноческих подвигах 80 лет, из них 47 - стоя на столпе. На месте его подвигов был воздвигнут монастырь.

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