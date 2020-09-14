"Ледниковый период": Молдову ждет арктическое вторжение

После непривычно жаркой погоды в Молдове наступит похолодание и пойдут долгожданные дожди. Что повлияло на резкое изменение погоды, объяснили в Гидрометеослужбе страны.

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Уже к концу недели в Молдове ожидается резкое изменение погоды, температура воздуха станет ниже сразу на десять градусов.

С чем связано такое похолодание после продолжительной жары, объяснил глава Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Геннадий Рошка.

"До 17 сентября мы ожидаем температуру между 28 и 32 градусами по Цельсию. После, начиная с 18 числа, мы будем под влиянием циклона, который принесет более холодную погоду. Поэтому ожидаются даже осадки, в основном в северной части территории республики, но они будут незначительными, порядка 2-4 миллиметров", - заявил корреспонденту Sputnik Рошка.

По его словам, начиная с 18 сентября температура будет примерно 15-20 градусов, что уже является нормальной температурой для текущего периода года. Как отметил Рошка, сейчас наблюдается очень жаркая погода для середины сентября, температура воздуха сейчас выше средней для данного периода на 5-6 градусов.

"Это связано с теплыми массами воздуха, которые перекочевали из южных регионов Европы. Этот теплый воздух пришел туда из северной Африки, поэтому температура такая высокая", - объяснил синоптик.

Он подчеркнул, что как только придет ожидаемый циклон, эти теплые воздушные массы сместятся на юг и далее уйдут совсем, после чего в нашей стране установится привычная погода для осени.

Засуха в Молдове

В Молдове уже продолжительное время засуха. В стране установилась жаркая погода и нет осадков.

Государственная гидрометеорологическая служба в августе объявила "желтый" код метеоопасности из-за чрезвычайной пожарной опасности, это предупреждение продлевали несколько раз. Оно остается актуальным до 25 сентября.

Также на большей части страны действует "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

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