Самый точный прогноз погоды: надвигается резкое похолодание

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 сентября днем столбики термометров покажут в среднем +27,+30 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.
Ветер - северный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.
В последующие сутки столбики термометров поползут вверх. Так, 16 сентября ожидается в среднем +29, +31. Такой же температурный режим сохранится и 17 сентября. По прогнозам синоптиков, уже с 18 сентября в Молдове резко похолодает. В пятницу средний дневной максимум составит +16,+19. Вероятны слабые осадки для в некоторых районах страны. Такой температурный режим сохранится вплоть до следующего понедельника, правда дожди на этот период синоптики уже не прогнозируют.
На большей части страны до 21 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 15 сентября почитает память Преподобного Иоанна постника, патриарха Цареградского, Преподобных Антония и Феодосия Печерских. В этот день также отмечается Явление Калужской иконы Божией Матери.
Согласно народным приметам, если 15 сентября идет дождь, то осень будет сухой. Люди верили, что талисман для рожденного в этот день человека - нефрит.
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