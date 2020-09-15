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Самый точный прогноз погоды: надвигается резкое похолодание

© Sputnik / Mihai Caraus.
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1350)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 сентября днем столбики термометров покажут в среднем +27,+30 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Дождь.
© Sputnik / Александр Кряжев
На Молдову надвигается арктический холод: ждать ли дождей

Ветер - северный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки столбики термометров поползут вверх. Так, 16 сентября ожидается в среднем +29, +31. Такой же температурный режим сохранится и 17 сентября. По прогнозам синоптиков, уже с 18 сентября в Молдове резко похолодает. В пятницу средний дневной максимум составит +16,+19. Вероятны слабые осадки для в некоторых районах страны. Такой температурный режим сохранится вплоть до следующего понедельника, правда дожди на этот период синоптики уже не прогнозируют.

Prognoza meteo pentru 15 - 21 septembrie 2020
© Photo : SHS
Прогноз погоды

На большей части страны до 21 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 15 сентября почитает память Преподобного Иоанна постника, патриарха Цареградского, Преподобных Антония и Феодосия Печерских. В этот день также отмечается Явление Калужской иконы Божией Матери.

Согласно народным приметам, если 15 сентября идет дождь, то осень будет сухой. Люди верили, что талисман для рожденного в этот день человека - нефрит.

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Тема:
Погода в Молдове (1350)

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Теги:
прогноз, прогноз погоды


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