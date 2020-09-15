Погодные рекорды Молдовы 15 сентября

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 сентября синоптики зафиксировали в 1957 году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, столбики термометров тогда показали в среднем в тени +32 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы 15 сентября зафиксировали в 1891 году. Воздух в тот день прогрелся всего до +3,7 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составляет 28,3 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
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