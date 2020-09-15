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Осень.

Погодные рекорды Молдовы 15 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1349)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200915/31670700/pogodnye-rekordy-moldovy-15-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 сентября синоптики зафиксировали в 1957 году.

Поле в Молдове
© Sputnik / Yana Zaharova
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбики термометров тогда показали в среднем в тени +32 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы 15 сентября зафиксировали в 1891 году. Воздух в тот день прогрелся всего до +3,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 28,3 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1349)

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