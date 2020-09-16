Погодные рекорды Молдовы 16 сентября

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 сентября синоптики зафиксировали в 1968 году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, столбики термометров тогда показали в среднем в тени +31,3 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы 16 сентября зафиксировали в конце XIX века. В 1891 году воздух в тот день прогрелся всего до +2,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составляет 28,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
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