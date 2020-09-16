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Осень.

Погодные рекорды Молдовы 16 сентября

© Sputnik / Rodion Proca
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1351)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200916/31685195/pogodnye-rekordy-moldovy-16-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 сентября синоптики зафиксировали в 1968 году.

Засуха.
© Sputnik / Дарья Чернега
Затяжная засуха: в Молдове продлены "оранжевый" и "желтый" коды

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбики термометров тогда показали в среднем в тени +31,3 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы 16 сентября зафиксировали в конце XIX века. В 1891 году воздух в тот день прогрелся всего до +2,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 28,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1351)

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Теги:
погода


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