Самый точный прогноз погоды: осень полностью вступает в свои права

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 сентября столбики термометров днем покажут в среднем +28,+32 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Ветер - северный. Его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки столбики термометров будут примерно на том же уровне. Так, 17 сентября ожидается в среднем +29, +32. Далее, уже 18 числа синоптики обещают резкое похолодание сразу на 10 градусов. В пятницу средний дневной максимум составит +16,+19. Вероятны слабые осадки для в некоторых районах страны. Такой температурный режим сохранится вплоть до следующего понедельника, правда дожди на этот период синоптики уже не прогнозируют.

© Photo : SHS Прогноз погоды

На большей части страны до 21 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.

Праздники и народные приметы

Православные в этот день чтят память священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония и других.

В народе в этот день отмечали Домну Доброродную. В этот же день всю собранную рухлядь и старую сломанную утварь сжигали вместе с картофельной ботвой — в старину считалось, что это принесет на следующий год достаток.

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