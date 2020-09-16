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Осень

Самый точный прогноз погоды: осень полностью вступает в свои права

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1352)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200916/31686423/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-teplo-zakanchivaetsya.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 сентября столбики термометров днем покажут в среднем +28,+32 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Дождь.
© Sputnik / Александр Кряжев
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Ветер - северный. Его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки столбики термометров будут примерно на том же уровне. Так, 17 сентября ожидается в среднем +29, +32. Далее, уже 18 числа синоптики обещают резкое похолодание сразу на 10 градусов.  В пятницу средний дневной максимум составит +16,+19. Вероятны слабые осадки для в некоторых районах страны. Такой температурный режим сохранится вплоть до следующего понедельника, правда дожди на этот период синоптики уже не прогнозируют.

Prognoza meteo pentru 15 - 21 septembrie 2020
© Photo : SHS
Прогноз погоды

На большей части страны до 21 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.

Праздники и народные приметы

Православные в этот день чтят память священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония и других. 

В народе в этот день отмечали Домну Доброродную. В этот же день всю собранную рухлядь и старую сломанную утварь сжигали вместе с картофельной ботвой — в старину считалось, что это принесет на следующий год достаток.

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Тема:
Погода в Молдове (1352)

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