Самый точный прогноз погоды: осень полностью вступает в свои права

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 сентября столбики термометров днем покажут в среднем +28,+32 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.
Ветер - северный. Его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.
В последующие сутки столбики термометров будут примерно на том же уровне. Так, 17 сентября ожидается в среднем +29, +32. Далее, уже 18 числа синоптики обещают резкое похолодание сразу на 10 градусов. В пятницу средний дневной максимум составит +16,+19. Вероятны слабые осадки для в некоторых районах страны. Такой температурный режим сохранится вплоть до следующего понедельника, правда дожди на этот период синоптики уже не прогнозируют.
На большей части страны до 21 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.
Праздники и народные приметы
Православные в этот день чтят память священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония и других.
В народе в этот день отмечали Домну Доброродную. В этот же день всю собранную рухлядь и старую сломанную утварь сжигали вместе с картофельной ботвой — в старину считалось, что это принесет на следующий год достаток.
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