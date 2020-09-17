Погодные рекорды Молдовы 17 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 сентября синоптики зафиксировали в 1968 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбики термометров тогда показали в среднем в тени +35,6 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы зафиксировали в середине прошлого века. В 1952 году воздух 17 сентября прогрелся всего до +0,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 35,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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