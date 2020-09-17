Самый точный прогноз погоды: резкое похолодание, а потом снова тепло

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КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 сентября днем столбики термометров покажут в среднем +27, +32 градуса по Цельсию. Осадков не предвидится.

Ветер - южный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Но уже через сутки резко похолодает. В пятницу температура воздуха опустится сразу на 10 градусов - в дневные часы в среднем ожидается до +15, +20. Кроме того, ночью на севере пройдут небольшие дожди. В субботу будет такой же температурный режим днем, а вот ночью синоптики прогнозируют всего +4, +10 градусов. В воскресенье ожидается примерно на 5 градусов выше, чем накануне - до +20, +25. После в течение двух суток дневная температура будет расти на один градус.

На большей части страны до 21 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 17 сентября почитается память епископа Вавилы.

Согласно народным приметам, много шелухи на луке – зима будет очень холодной.

Если человек родился 17 сентября, то его талисманом является флюорит.

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