Самый точный прогноз погоды: резкое похолодание, а потом снова тепло

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 сентября днем столбики термометров покажут в среднем +27, +32 градуса по Цельсию. Осадков не предвидится.
Ветер - южный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.
На большей части страны до 21 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.
Праздники и народные приметы
В православной церкви 17 сентября почитается память епископа Вавилы.
Согласно народным приметам, много шелухи на луке – зима будет очень холодной.
Если человек родился 17 сентября, то его талисманом является флюорит.
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