В Молдове новый "желтый код": ожидается резкое изменение погоды

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности из-за резкого изменения погоды.
Предупреждение будет актуально в период с 18 по 19 сентября.
"В связи с вторжением арктического холода температура воздуха резко понизится. Дневная максимальная будет +15..+20 градусов по Цельсию, минимальная ночная до +4..+10 градусов", - говорится в сообщении синоптиков.
В пятницу, 18 сентября, прогнозируют северо-западный ветер, его порывы достигнут до 15-20 метров в секунду.
Также в метеослужбе отметили, что 19 сентября в утренние часы в северных районах возможны заморозки, температура воздуха опустится до -1..-2 градусов.
Помимо этого, на большей части страны до 21 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.
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