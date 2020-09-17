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Заморозки

В Молдове новый "желтый код": ожидается резкое изменение погоды

© Sputnik / Павел Львов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1355)
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Sputnik Молдова
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В республике резко похолодает. С четверга на пятницу температура упадет примерно на 10 градусов. Ожидается сильный ветер и заморозки.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности из-за резкого изменения погоды. 

Предупреждение будет актуально в период с 18 по 19 сентября. 

Дождь.
© Sputnik / Александр Кряжев
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"В связи с вторжением арктического холода температура воздуха резко понизится. Дневная максимальная будет +15..+20 градусов по Цельсию, минимальная ночная до +4..+10 градусов", - говорится в сообщении синоптиков.

В пятницу, 18 сентября, прогнозируют северо-западный ветер, его порывы достигнут до 15-20 метров в секунду. 

Также в метеослужбе отметили, что 19 сентября в утренние часы в северных районах возможны заморозки, температура воздуха опустится до -1..-2 градусов.

Помимо этого, на большей части страны до 21 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.

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Тема:
Погода в Молдове (1355)

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