01:35 18 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.59
Поиск
Кленовый вертолетик

Погодные рекорды Молдовы 18 сентября

© Photo : Public domain / Łukasz Rawa
Погода
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200918/31713082/pogodnye-rekordy-moldovy-18-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день – один из рекордов держится больше столетия.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 сентября специалисты зафиксировали еще в XIX веке. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Дождь.
© Sputnik / Александр Кряжев
На Молдову надвигается арктический холод: ждать ли дождей

К чему приведет глобальное потепление - ученые дали ответ>>> 

По информации синоптиков, 18 сентября 1894 года воздух прогрелся лишь до +2,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1986 году. В тот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +32,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Желтый код" остается в силе: о чем предупреждают синоптики
В Молдове новый "желтый код": ожидается резкое изменение погоды
Когда климат губит цивилизацию - ученые о тайне острова Пасхи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сгоревшие стол и стулья после пожаров в штате Орегон
Фото: Орегонский апокалипсис - штат страдает от природных пожаров
Цена свержения Лукашенко: оппозиция Беларуси просит у Европы 4 миллиарда долларов.
Видео - Цена свержения Лукашенко: сколько просит у ЕС оппозиция Беларуси
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться