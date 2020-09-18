Погодные рекорды Молдовы 18 сентября

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 сентября специалисты зафиксировали еще в XIX веке. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
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По информации синоптиков, 18 сентября 1894 года воздух прогрелся лишь до +2,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1986 году. В тот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +32,3 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.
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