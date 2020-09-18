Самый точный прогноз погоды: надолго ли похолодает

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 сентября в Молдове резко похолодает. Днем столбики термометров покажут в среднем +15, +20 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.
Ветер - северо-западный. Его скорость составит 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
В субботу будет такой же температурный режим днем, а вот ночью синоптики прогнозируют всего +4, +10 градусов. В воскресенье ожидается примерно на 5 градусов выше, чем накануне - до +20, +25. После в течение двух суток дневная температура будет расти на один градус.
Помимо похолодания и сильного ветра, 19 сентября в утренние часы в северных районах возможны заморозки, температура на поверхности почвы опустится до -1, -2 градусов.
Небольшое потепление ожидается в понедельник, 21 сентября. Воздух прогреется днем до +21, +26 градусов. А ночью будет +7, +12.
Также на большей части страны до 21 сентября объявлен "оранжевый код" опасности из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый код" из-за чрезвычайной пожарной опасности.
Праздники и народные приметы
В народе 18 сентября отмечали день Захария и Елисавета. Раньше полагали, что если в этот период в лесу много рябины — осень будет дождливая, а мало — сухая.
День считался счастливым для гадания и предсказания в память того, что святая Елисавета предсказала в этот день пресвятой Деве Марии рождение Иисуса Христа.
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