Самый точный прогноз погоды: скоро ли наступят холода

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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 сентября в Молдове сохранится прохладная погода с незначительным потеплением. Днем столбики термометров покажут в среднем +17, +22 градуса по Цельсию, а ночью воздух прогреется всего до +4, +9. Осадков не предвидится.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Начиная с воскресенья, прогнозируют потепление: на следующей неделе температура поднимется до +23, +28, а ночью будет +7, +12. Дождей не ожидается.

Также на большей части страны до 21 сентября объявлен "оранжевый код" опасности из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в силе и "желтый код" из-за чрезвычайной пожарной опасности.

Праздники и народные приметы

В этот день, 19 сентября (6 сентября по старому стилю), православные христиане отмечают Михайлово Чудо. Согласно преданию, во Фригии (город, находящийся в средней части Малой Азии, ныне Памуккале в Турции) благочестивый христианин выстроил храм в честь архангела Михаила в память о чудесном исцелении тяжело больной дочери. Возле храма бил целебный источник, куда стали приходить не только христиане, но и язычники.

Этот праздник сопровождается особенными традициями. Считалось, что домашние дела лучше перенести на другой день, это касалось и полевых работ. Крестьяне верили, что пренебречь этим запретом, значит, навлечь на себя неприятности.

В этот день ожидались первые заморозки, получившие название михайловские утренники. Также на Михайлово чудо устраивались братчины и гулянья, непременно ходили в гости друг к другу. Было принято предварительно поссориться из-за какого-нибудь пустякового вопроса, а уже за столом – мириться и брататься, чтобы, по приметам, не ругаться в течение всего года.

Удачен день и для гадания. В старину девушки всей компанией пекли праздничный пирог и в нем запекали кольцо. Кому из представительниц прекрасного пола это кольцо попадется, та и выйдет первой замуж.

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