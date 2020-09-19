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Погодные рекорды Молдовы 19 сентября

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200919/31727563/pogodnye-rekordy-moldovy-19-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день – один из рекордов держится больше столетия.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 сентября специалисты зафиксировали еще в первой половине прошлого века.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 19 сентября 1938 года воздух прогрелся до +31,2 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали совсем недавно, несколько лет назад, в 2015 году. В тот день столбик термометра опустился до отметки в 0 градусов, а ночью наблюдались заморозки.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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