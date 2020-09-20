Самый точный прогноз погоды: в Молдове опять потеплеет

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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 сентября в Молдове сохранится прохладная погода с незначительным потеплением. Днем столбики термометров покажут в среднем +20, +25 градусов по Цельсию, а ночью воздух прогреется всего до +5, +10. Осадков не предвидится.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит 2-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В начале следующей недели температура поднимется еще выше: днем воздух прогреется до +23, +28, а ночью будет +7, +12. Дождей не ожидается.

На большей части страны до 21 сентября объявлен "оранжевый код" опасности из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в силе и "желтый код" из-за чрезвычайной пожарной опасности.

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Праздники и народные приметы

В этот день, 20 сентября (7 сентября по старому стилю), православные христиане почитают память святого Луки Каппадокийского, игумена Глубокореченского.

Он происходил из Ликаонии и был монахом, а позднее игуменом Спасовой обители, которая получила название "Глубокие реки". Лука всю жизнь прожил при монастыре и скончался в конце Х века, в возрасте чуть более 90 лет.

На Руси со дня святого Луки повсеместно начиналась уборка лука, которая продолжалась в течение недели и сопровождалась различными ритуалами.

Например, употребление в пищу лука из нового урожая было запрещено до дня, пока последняя луковица не будет собрана. В противном случае считалось, что весь собранный урожай овоща будет испорчен.

Луков день считался грустным праздником, так как заканчивалось бабье лето. Сам лук ассоциировался со слезами, потому что при его резке часто плакали. Считалось, что преподобный Лука специально насылал горький плач, чтобы девушки могли проплакаться над луком перед вступлением во взрослую жизнь.

Лук славился своими полезными свойствами, и хозяйки обязательно готовили блюда на основе этого овоща. Особым деликатесом считались фаршированные мясом луковицы, также на праздничных столах красовались луковые супы, выпечка, оладьи, блинчики.

Крестьяне по виду и качеству луковиц определяли, какой будет зима: "Если шелухи на луковицах много, то зима будет холодной".

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