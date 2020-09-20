Погодные рекорды Молдовы 20 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 20 сентября специалисты зафиксировали еще в начале прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 20 сентября 1910 года воздух прогрелся лишь до +0,7 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в победном 1945-м году. В этот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +32,7 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 20 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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