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Погодные рекорды Молдовы 21 сентября

© Depositphotos / Iagodina
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1360)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200921/31742962/pogodnye-rekordy-moldovy-21-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 сентября специалисты зафиксировали более ста лет назад.

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© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, 21 сентября 1919 года воздух прогрелся всего лишь до +0,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум зарегистрировали в 1954 году. В тот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +31,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными показателями составляет 31,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1360)

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