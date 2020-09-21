Погодные рекорды Молдовы 21 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 сентября специалисты зафиксировали более ста лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, 21 сентября 1919 года воздух прогрелся всего лишь до +0,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум зарегистрировали в 1954 году. В тот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +31,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными показателями составляет 31,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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