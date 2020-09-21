Самый точный прогноз погоды: очень тепло, а потом резкое похолодание

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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 сентября в Молдове столбики термометров покажут в среднем +23, +28 градусов по Цельсию, а ночью воздух прогреется всего до +8, +13. Осадков не предвидится.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие двое суток температурный режим никак не изменится. В четверг будет на один градус выше, а в пятницу и субботу - до +25, +30 градусов. Правда, уже в воскресенье резко похолодает - до +17, +22 в дневные часы.

На большей части страны до 21 сентября объявлен "оранжевый код" опасности из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в силе и "желтый код" из-за чрезвычайной пожарной опасности.

Праздники и народные приметы

В церковном календаре 21 сентября почитается память Пресвятой Богородицы и отмечается день ее рождения. Согласно преданию, в семье Анны и Иоакима появилась девочка, которую назвали Марией. О рождении Богородицы практически ничего неизвестно, хотя этот праздник относится к числу самых главных по церковному календарю.

Хорошая погода 21 сентября – осень будет теплой.

сли человек родился 21 сентября, то его талисманом является алмаз и турмалин.

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