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Засуха

Засуха продолжается: в Молдове продлили "оранжевый" и "желтый" коды

© Sputnik / Mihai Caraus.
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1362)
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Sputnik Молдова
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В стране продолжают действовать сразу несколько предупреждений: как метеорологические, так и гидрологические.

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Государственная метеослужба продлила "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности из-за низкой водности.

Они теперь будут действовать до 28 сентября.

Природа
© Sputnik / Mihai Caraus.
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"На малых реках бассейна нижнего течения реки Реут, в бассейнах рек Бык, Ботна, Когильник, Ялпуг и Кагул сохраняется "оранжевый код опасности ", - отметили в Госгидрометео.

При этом, на реке Прут на участке с. Крива - г. Костешты и на малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность, там объявлен "желтый код".

В метеослужбе призвали рационально использовать водные ресурсы.

До 28 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера.

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Тема:
Погода в Молдове (1362)

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