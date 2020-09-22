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Осень

Погодные рекорды Молдовы 22 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1363)
24 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200922/31753280/pogoda-rekord-moldova-22-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 сентября специалисты зафиксировали еще в начале прошлого века. 

Засуха
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 22 сентября 1915 года воздух прогрелся лишь до +2,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в победном 1945-м году. В этот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +29,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 22 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1363)

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