Самый точный прогноз погоды: когда придут дожди

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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 сентября днем столбики термометров покажут в среднем +24,+27 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Ветер - юго-восточный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки столбики термометров поползут вверх. Так, 23 сентября ожидается в среднем +26, +28. Такой же температурный режим сохранится и 24 сентября. По прогнозам синоптиков, 25 сентября в Молдове средний максимум составит +26, +29. Такие показатели сохранятся до конца недели. А 27 и 28 сентября метеорологи прогнозируют кратковременные грозовые дожди с грозами в центральных и северных районах страны.

Что касается прогноза погоды в Кишиневе, то 23 сентября в молдавской столице днем в среднем будет +26 градусов, а ночью - около +11. Влажность - в районе 55%, скорость ветра - 9 километров в час.

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На большей части страны до 28 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 22 сентября почитает память святых праведников Иоакима и Анны – родителей Девы Марии.

А еще на 22 сентября выпадает день осеннего равноденствия. Считалось, что в этот день не стоит отказывать гостям. Что бы они не попросили – непременно надо дать или выполнить. Люди верили, что такое поведение хозяев приносит в их дом счастье. Также полагали, что талисман для рожденного 22 сентября - берилл.

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