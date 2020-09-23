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Осень

Погодные рекорды Молдовы 23 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200923/31769377/pogodnye-rekordy-moldovy-23-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 сентября специалисты зафиксировали еще в первой трети прошлого века.

Сотни нерп нежатся на берегу Байкала в солнечную погоду.
Станислав Толстнев
Сотни нерп нежатся на Байкале в солнечную погоду

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 23 сентября 1932 года воздух прогрелся лишь до +1,3 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в победном 1945-м году. В этот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +30,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении уже 133 лет.

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Теги:
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