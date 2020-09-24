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Осень.

Погодные рекорды Молдовы 24 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1366)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200924/31783119/pogodnye-rekordy-moldovy-24-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 сентября специалисты зафиксировали более века назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 24 сентября 1907 года воздух прогрелся лишь до +1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1945 году. В этот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +29,6 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1366)

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