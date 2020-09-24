Погодные рекорды Молдовы 24 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 сентября специалисты зафиксировали более века назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 24 сентября 1907 года воздух прогрелся лишь до +1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1945 году. В этот день столбик термометра в тени взлетел до отметки в +29,6 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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