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Самый точный прогноз погоды: по-прежнему тепло и ясно

© Sputnik / Konstantin Mihalchevsky
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1367)
90 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200924/31783894/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-po-prezhnemu-teplo-i-yasno.html

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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 сентября в Молдове ожидается ясная погода: днем столбики термометров покажут в среднем +24, +29 градусов по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 7-12 градусов тепла. Осадков не предвидится.

Точный прогноз погоды в Кишиневе: +27 днем и +10 ночью. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление – нормальное.

На фоне засухи в Молдове исчезают реки и озера
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео: на фоне засухи в Молдове исчезают реки и озера

В северной столице погода будет чуть прохладнее. Точный прогноз погоды в Бельцах на четверг, 24 сентября: +26 градусов по Цельсию днем и +7 в ночное время.

Согласно данным метеослужб, до конца текущей недели в республике сохранится теплая сухая погода: средний максимум составит +26, +29. На севере страны в субботу и воскресенье возможны кратковременные грозовые дожди.

Напомним, что на большей части Молдовы до 28 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 24 сентября почитается память святой Федоры Александрийской, которая, согласно историческим данным, жила в V веке. В предании говорится о том, что у нее был муж, с которым она жила в мире и согласии.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

Однажды один богатый человек, увидев Федору, решил завоевать ее. Он подкупил родственников женщины, которые ее обманули и сказали, что грех, совершенный ночью, не является грехом на самом деле. Федора послушалась и изменила своему мужу, а уже потом поняла, какой поступок она совершила. Тогда Федора возненавидела свое тело и подвергла себя различным мучениям. Игуменья, увидев ее страдания, напомнила Федоре историю Марии Магдалены – блудницы, которая покаялась и заслужила прощение. Тогда Федора и решила уйти в монастырь втайне от всех. Она переоделась в мужское платье и поступила в мужской монастырь, назвавшись Федором. Уже после смерти Федоры ее супруг узнал о подвиге своей жены и сам принял постриг в этой обители.

Люди верили, если в этот день снова начали летать пчелы, то осень будет долгой. А еще считалось, что нельзя начинать никаких дел на Федору, так как это плохая примета.

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Тема:
Погода в Молдове (1367)
Теги:
погода


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