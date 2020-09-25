Самый точный прогноз погоды: впереди грозовые дожди

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 сентября в Молдове ожидается ясная погода: днем столбики термометров покажут в среднем +23, +28 градусов по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. Осадков не предвидится.
Точный прогноз погоды в Кишиневе: +25 днем и +14 ночью. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 4-11 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное.
Согласно данным метеослужб, в ближайшие дни в республике ожидается небольшое похолодание: средний максимум составит +20 градусов. В воскресенье в северных и центральных районах страны возможны кратковременные грозовые дожди.
На большей части Молдовы до 28 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.
Праздники и народные приметы
25 сентября (12 сентября по старому стилю) православная церковь почитает память священномученика Автонома.
Священномученик Артамон (переделанная на Руси для благозвучия форма имени Автоном) был назван народом Змеевиком, так как в этот день обитающие в полях змеи уползали в норы, расположенные в лесах, где и пережидали зиму.
В эти дни продолжали сбор рябины. Делали это аккуратно, чтобы ненароком не сломать деревце (это считалось большим грехом, а по некоторым поверьям было предвестником бед в семье сломавшего). Можно было лишь срывать гроздья рябины, но не все, а так, чтобы и птицам на корм осталось. Хозяйки продолжали делать заготовки из рябины.
На Артамона Змеевика наблюдают за березовым и дубовым листопадом. Если почти все листья опали, то зима будет теплой. Если много листьев осталось, зима будет лютой.
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