Самый точный прогноз погоды: впереди грозовые дожди

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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 сентября в Молдове ожидается ясная погода: днем столбики термометров покажут в среднем +23, +28 градусов по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. Осадков не предвидится.

Точный прогноз погоды в Кишиневе: +25 днем и +14 ночью. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 4-11 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное.

В северной столице погода будет чуть прохладнее. Точный прогноз погоды в Бельцах на пятницу 25 сентября: +24 градуса по Цельсию днем и +11 - в ночное время.

Согласно данным метеослужб, в ближайшие дни в республике ожидается небольшое похолодание: средний максимум составит +20 градусов. В воскресенье в северных и центральных районах страны возможны кратковременные грозовые дожди.

На большей части Молдовы до 28 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.

Праздники и народные приметы

25 сентября (12 сентября по старому стилю) православная церковь почитает память священномученика Автонома.

Святой Автоном был епископом в городе Пренесте во времена правления императора-язычника Диоклетиана (который правил в 284-305 годах). Он много проповедовал Слово Божие и смог обратить в веру многих людей.

Священномученик Артамон (переделанная на Руси для благозвучия форма имени Автоном) был назван народом Змеевиком, так как в этот день обитающие в полях змеи уползали в норы, расположенные в лесах, где и пережидали зиму.

В эти дни продолжали сбор рябины. Делали это аккуратно, чтобы ненароком не сломать деревце (это считалось большим грехом, а по некоторым поверьям было предвестником бед в семье сломавшего). Можно было лишь срывать гроздья рябины, но не все, а так, чтобы и птицам на корм осталось. Хозяйки продолжали делать заготовки из рябины.

На Артамона Змеевика наблюдают за березовым и дубовым листопадом. Если почти все листья опали, то зима будет теплой. Если много листьев осталось, зима будет лютой.

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