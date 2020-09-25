01:43 25 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.77
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Золотая осень.

Погодные рекорды Молдовы 25 сентября

© Sputnik / Алексей Даничев
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1368)
51 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200925/31796346/pogodnye-rekordy-moldovy-25-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 25 сентября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого столетия, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevsky
Самый точный прогноз погоды: по-прежнему тепло и ясно

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 25 сентября 1956 года столбик термометра показал -0,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали тремя годами ранее. В этот день столбик в 1953 году воздух прогрелся в тени до +30,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1368)

По теме

Изменение климата неизбежно - как к нему приспособиться, объяснил эколог
Когда климат губит цивилизацию - ученые о тайне острова Пасхи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
Фото: яркие эстрадные концерты, прошедшие в филармонии Кишинева
LIVE: Пожар в Национальной филармонии Кишинева
Пожар в Национальной филармонии Кишинева - повышенный уровень сложности
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться