Погодные рекорды Молдовы 25 сентября

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 25 сентября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого столетия, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 25 сентября 1956 года столбик термометра показал -0,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали тремя годами ранее. В этот день столбик в 1953 году воздух прогрелся в тени до +30,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 25 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.
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