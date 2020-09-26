Не по-осеннему теплые выходные - точный прогноз погоды в Молдове

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КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 сентября в Молдове ожидается ясная погода: днем столбики термометров покажут в среднем +24, +27 градусов по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 13-16 градусов тепла. Осадков не предвидится.

Точный прогноз погоды в Кишиневе: +26 днем и +14 ночью. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление – пониженное.

В воскресенье в северных и центральных районах страны возможны кратковременные грозовые дожди.

На большей части Молдовы до 28 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

Народные приметы

По церковному календарю наступает день святого Корнилия, жившего в Риме в I веке. Согласно Новому завету, при жизни он был "благочестивым и боящимся Бога" человеком.

Однажды Корнилию явился ангел и велел найти святого Петра. Мужчина выполнил указание, и Петр крестил его в своем доме. Корнилий считается первым язычником, принявшим христианство. Впоследствии он по благословению Петра стал епископом и прославился тем, что разрушил языческий храм в городе Скепсии, после чего многие жители поверили в Христа.

В этот день убирали с грядок корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. "В Корнилов день — последнюю репу с огорода вон", — говорили крестьяне. Считалось, что с этого времени "корень в земле не растет, а зябнет". Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.

Из собранных культур люди готовили множество блюд. Так, редьку ели обыкновенно в двух видах: либо натирали на терке, добавляя лук и заправляя постным маслом; либо нарезали тонкими ломтиками, посыпая солью и позволив постоять, пока не выделится сок.

Впрочем, редька считалась едой бедных людей. По этому поводу говорили: "На столе семь перемен, и все одна редька: редька-триха, редька-ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька в кусочках, редька в брусочках и редька целиком".

Корнилов день также считали последним поистине теплым осенью. Если шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой. "Дождь к земле припадает — землю целить начинает", — говорили крестьяне.

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