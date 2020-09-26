Погодные рекорды Молдовы 26 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 сентября специалисты зафиксировали в революционном 1917 году, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

Об этом свидетельствуют данные Госудгидрометео службы республики.

По информации синоптиков, 26 сентября 1917 года в тетради наблюдений был внесен показатель -1,4 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в победном 1945 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +30,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 26 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova