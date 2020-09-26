Гражданам Молдовы советуют вечером не выходить на улицу: предупреждение синоптиков

Государственная гидрометеорологическая службы Молдовы вынесла предупреждение, действительное в конце субботы и на большей части воскресенья.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. В вечерние часы с 26 на 27 сентября в Молдове ожидается шквалистый ветер, синоптики вынесли "желтый код" метеорологической опасности.

Порывы составят от 15 до 20 метров в секунду, а продлится мини-ураган до вечера воскресенья.

Специалисты рекомендуют гражданам в это время не выходить без особой надобности на улицу, а тем, кто решится это сделать, необходимо помнить о ряде мер предосторожности.

В частности, необходимо обходить стороной стройки и старые здания, поскольку элементы конструкций при шквале могут оторваться и нанести серьезные травмы.

Также ни в коем случае нельзя стоять под деревьями, стараться как можно быстрее попасть в помещения - в квартиры, супермаркеты, офисы, чтобы избежать получения травм от предметов, разносимых ветром.

Категорически запрещается во время порывистого ветра находить вблизи аварийных и заброшенных зданий, также следует как можно быстрее покинуть автомобиль, постараться вернуться домой или в офис.

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