Гражданам Молдовы советуют вечером не выходить на улицу: предупреждение синоптиков

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. В вечерние часы с 26 на 27 сентября в Молдове ожидается шквалистый ветер, синоптики вынесли "желтый код" метеорологической опасности.
Порывы составят от 15 до 20 метров в секунду, а продлится мини-ураган до вечера воскресенья.
Специалисты рекомендуют гражданам в это время не выходить без особой надобности на улицу, а тем, кто решится это сделать, необходимо помнить о ряде мер предосторожности.
Также ни в коем случае нельзя стоять под деревьями, стараться как можно быстрее попасть в помещения - в квартиры, супермаркеты, офисы, чтобы избежать получения травм от предметов, разносимых ветром.
Категорически запрещается во время порывистого ветра находить вблизи аварийных и заброшенных зданий, также следует как можно быстрее покинуть автомобиль, постараться вернуться домой или в офис.
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