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Гражданам Молдовы советуют вечером не выходить на улицу: предупреждение синоптиков

© CC0 / Pixabay / Hans
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1373)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200926/31815467/grazhdan-moldovy-mozhet-sdut-silnym-vetrom-preduprezhdenie-meteorologov.html

Государственная гидрометеорологическая службы Молдовы вынесла предупреждение, действительное в конце субботы и на большей части воскресенья.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. В вечерние часы с 26 на 27 сентября в Молдове ожидается шквалистый ветер, синоптики вынесли "желтый код" метеорологической опасности. 

Порывы составят от 15 до 20 метров в секунду, а продлится мини-ураган до вечера воскресенья. 

Специалисты рекомендуют гражданам в это время не выходить без особой надобности на улицу, а тем, кто решится это сделать, необходимо помнить о ряде мер предосторожности. 

Дерево упало на газовый резервуар, Гидигич.
© Sputnik / Victor Ciobanu
Угроза взрыва в Гидигиче: ветер повалил дерево на газозаправку
В частности, необходимо обходить стороной стройки и старые здания, поскольку элементы конструкций при шквале могут оторваться и нанести серьезные травмы. 

Также ни в коем случае нельзя стоять под деревьями, стараться как можно быстрее попасть в помещения - в квартиры, супермаркеты, офисы, чтобы избежать получения травм от предметов, разносимых ветром.

Категорически запрещается во время порывистого ветра находить вблизи аварийных и заброшенных зданий, также следует как можно быстрее покинуть автомобиль, постараться вернуться домой или в офис.

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Тема:
Погода в Молдове (1373)

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Теги:
Молдова, погода, ветер


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