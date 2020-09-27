Прогноз погоды в Молдове - уикенд выдастся подмоченным

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 сентября в Молдове ожидается ясная погода: днем столбики термометров покажут в среднем +20, +23 градусов по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 14-15 градусов тепла.

В вечерние часы синоптики прогнозируют грозовые дожди на всей территории страны.

Точный прогноз погоды в Кишиневе: +24 днем и +14 ночью. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление – пониженное.

В понедельник в северных и центральных районах страны возможны кратковременные грозовые дожди.

На большей части Молдовы до 28 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут.

В первой половине воскресенья действует предупреждение в связи с возможностью шквалистого ветра, порывы могут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Народные традиции

Церковный праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня был установлен в память обретения Креста, которое произошло в 4 веке в Иерусалиме.

По преданию, его нашла мать императора Константина Великого царица Елена. Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а неподалеку — три креста. Узнать тот, на котором распяли Христа, помогло чудо: больная женщина, прикоснувшись к нему, получила исцеление.

Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях. Вернувшись из храма, крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам. Однако название праздника нашло отражение в народных поговорках. Воздвижение называли также Вдвиженьем или Сдвиженьем — словами, обозначавшими какое-то движение, изменение состояния.

"Пришло Сдвижение — кафтан с шубой сдвинулся", — говорили в народе, подмечая, что зима "придвигается", а лето и осень "отодвигаются".

Праздник был постным. Считалось, что «кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится». Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее.

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