Прогноз погоды в Молдове - что говорят синоптики

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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 сентября в Молдове ожидается переменная облачность: днем столбики термометров покажут в среднем +20, +22 градуса по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 10-16 градусов тепла, скорость ветра - до 6 метров в секунду.

Во вторник, 29 сентября, утром и вечером вероятны осадки. На протяжении всего дня будет облачно. Утром воздух прогреется до +18. К вечеру будет уже +17.

Народные традиции

28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет: "Гуси летят – зимушку на хвосте тащат". Если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.

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