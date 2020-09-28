Новый "желтый код" в Молдове: грядут ливни и грозы

Осень окончательно вступает в свои права: в республике погода начинает приобретать неустойчивый характер .

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с атмосферной нестабильностью.

Предупреждение будет активно 29 сентября до конца дня.

"Ожидается атмосферная нестабильность, ливни с грозами (15-49 литров на квадратный метр), местами очень значительные (50-70 литров). Местами — сильные порывы ветра со скоростью до 15-18 метров в секунду", - отметили синоптики.

С приходом дождей, 28 сентября в республике закончилось действие "оранжевого" и "желтого" кодов гидрологической опасности в связи с низкой водностью.

Согласно прогнозу синоптиков, 28 сентября в Молдове ожидается переменная облачность: днем столбики термометров покажут в среднем +20, +22 градуса по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 10-16 градусов тепла, скорость ветра - до 6 метров в секунду.

Во вторник, 29 сентября, утром и вечером вероятны осадки. На протяжении всего дня будет облачно. Утром воздух прогреется до +18. К вечеру будет уже +17.

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