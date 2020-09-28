Бочка воды на квадратный метр: на Молдову обрушится мощный циклон

Синоптики вынесли новое предупреждение: начиная с завтрашнего дня погода в Молдове резко изменится. Почти во всей территории страны ожидаются грозы.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. На 29 сентября синоптики прогнозируют атмосферную нестабильность и ливни с грозами. Такую информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердил глава Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Геннадий Рошка.

"Ожидаются ливни почти по всей территории страны. Не исключаем, что они будут очень сильными. Поэтому мы объявили "желтый код" в связи с ливнями, грозами, а также может быть штормовой ветер до 15-18 метров в секунду", - уточнил Рошка.

Говоря о количестве осадков, собеседник отметил, что они будут порядка 15 – 49 литров на квадратный метр, в некоторых районах они могут достигнуть 80 литров.

"Если говорить о сентябре и октябре, то это месяцы, когда обычно не выпадает много дождей. Осадки больше свойственны ноябрю. Но в ожидаемых ливнях нет ничего удивительно, учитывая, что их не было в стране с июня", - отметил синоптик.

Он также подчеркнул, что вместе с дождями придет и похолодание - после продолжительного периода, когда были более высокие температуры, нежели обычно в первый месяц осени.

Рошка уточнил, что в ближайшие дни установится привычная температура воздуха ночью, но уже начиная с 5 октября снова начнет теплеть в ночные часы. В данный период обычно держится температура 10-15 градусов по Цельсию, но потом они поднимутся до 17.

"Очень высокая температура для осени - 25 градусов. Днем должно быть до 20 градусов. А ночи в этот период начинают холодать. Нормальная температура будет 1-2 октября - от +8 до +13", - пояснил собеседник.

Это похолодание - норма для сентября в Молдове. Как объяснил Рошка, на сей раз оно вызвано атлантическим циклоном, который будет проходить над нашей страной.

Собеседник не смог сказать, какие температуры воздуха ожидаются в следующем месяце, поскольку из-за резкого похолодания специалисты делают прогноз только на ближайшие семь дней. Согласно текущим данным, на предстоящей неделе ожидается температура воздуха днем до 28 градусов.

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