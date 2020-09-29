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Осень.

Погодные рекорды Молдовы 29 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1378)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200929/31838886/pogodnye-rekordy-moldovy-29-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 сентября специалисты зафиксировали более четырех десятилетий назад, когда он был ниже нулевой отметки.

Обложной дождь.
© Sputnik / Rodion Proca
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 29 сентября 1977 года столбик термометра показал -2,4 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в самом конце прошлого века. В тот день в 1999 году воздух прогрелся в тени до +30,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1378)

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