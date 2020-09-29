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Сильный дождь

Прогноз погоды в Молдове: грозы и усиление ветра

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1379)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200929/31838945/prognoz-pogody-v-moldove-chto-govoryat-sinoptiki.html

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 сентября в Молдове ожидаются грозы по всей территории республики.

Обложной дождь.
© Sputnik / Rodion Proca
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Днем столбики термометров покажут в среднем +16, +21 градуса по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 10-15 градусов тепла, скорость ветра - до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление - пониженное. 

В среду 29 сентября, также вероятны осадки, но без электрических разрядов. На протяжении всего дня будет облачно. Воздух прогреется до +20. К вечеру будет уже +15.

Народные традиции

В этот день отмечается память святой Евфимии Всехвальной, жившей в 3 — начале 4 веков в Халкидоне. Согласно житию, она происходила из христианской семьи. Во времена гонений на христиан правитель города повелел собрать всех жителей на праздник в честь бога Марса. Местная христианская община в это время совершала свое богослужение, за что ее членов арестовали. Всех христиан отправили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе и попытался соблазнить ее.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
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Когда девушка отвергла предложения правителя, ее подвергли истязаниям. Однако она осталась невредимой. Тогда Евфимию бросили к диким зверям. Все они стали ластиться к ней, лишь одна медведица нанесла ей рану. Вдруг послышался голос с неба, призывавший мученицу к себе.

Евфимия тут же испустила дух, и в этот момент в городе произошло землетрясение, разрушившее языческие храмы.

Люди верили, если в этот день тихая и теплая погода, то зима будет поздняя, а сильных морозов, скорее всего, не будет. Считалось, что в этот день нельзя начинать новых дел.

Если человек родился 29 сентября, то его талисман - гранат. Сны, приснившиеся 29 сентября, вещие.

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Тема:
Погода в Молдове (1379)

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