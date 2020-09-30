Погодные рекорды Молдовы 30 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 сентября специалисты зафиксировали более шестидесяти назад, когда он опустился до нулевой отметки.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 30 сентября 1958 года столбик термометра показал ровно 0 градусов по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали восемь лет назад. В тот день в 2012 году воздух прогрелся в тени до +29,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 30 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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