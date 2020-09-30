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Осенний променад.

Погодные рекорды Молдовы 30 сентября

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200930/31854758/pogodnye-rekordy-moldovy-30-sentyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 сентября специалисты зафиксировали более шестидесяти назад, когда он опустился до нулевой отметки.

Последствия ливней.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 30 сентября 1958 года столбик термометра показал ровно 0 градусов по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали восемь лет назад. В тот день в 2012 году воздух прогрелся в тени до +29,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 30 сентября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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Теги:
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