Прогноз погоды в Молдове: когда в стране потеплеет

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КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 октября в Молдове ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут в среднем +15, +20 градусов по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 8-13 градусов тепла. Возможны слабые осадки.

Точный прогноз погоды в Кишиневе: +18 днем и +11 ночью. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 4-10 метров в секунду. Атмосферное давление – пониженное.

В северной столице погода будет чуть прохладнее. Точный прогноз погоды в Бельцах на четверг, 1 октября: +16 градусов по Цельсию днем и +9 в ночное время.

Согласно данным метеослужб, в ближайшие дни в республике ожидается потепление: средний максимум составит +22, +25 градусов, а к концу недели температура поднимется до +28 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

Этот день связывают с почитанием двух египетских мучениц - Ирины и Софии. Также его называют днем Арины Шиповницы: в старину 1 октября собирали и сушили ягоды шиповника. Люди считали, что ягоды, собранные позже обладают полезными свойствами.

Шиповник использовался в различных целях. Люди готовили напитки, отвары и витаминизированные морсы. Также заготавливали варенья, кисели, повидло и желе. А чаи из шиповника и рябины заваривали для лечебных процедур.

По народному календарю первого октября наблюдали за погодой: в это время люди смотрели на журавлей. Если птица улетала в теплые края, то на Покров прогнозировали крепкие морозы. Если журавля не видать, то морозу не бывать.

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