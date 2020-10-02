Прогноз погоды в Молдове: впереди бабье лето

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 октября в Молдове ожидается небольшое потепление. Днем столбики термометров покажут в среднем +19, +24 градуса по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 8-13 градусов тепла. Осадков не предвидится, на небе будет переменная облачность.

Точный прогноз погоды в Кишиневе: +22 днем и +11 ночью. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – пониженное.

В северной столице - чуть прохладнее. Точный прогноз погоды в Бельцах на пятницу, 2 октября: +20 градусов по Цельсию днем и +9 в ночное время.

Согласно данным метеослужб, к выходным в республике ожидается потепление: в воскресенье температура поднимется до +28 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

На Руси в этот день отмечали праздник меда и пчел – Пчелиную девятину. Считалось, что в течение девяти дней с этого момента нужно подготовить ульи и омшаники (теплые помещения для зимовки пчел) к зимнему периоду. А каждый из девяти дней принято было утром натощак съедать немного меда и запивать его теплой водой.

Мед наши предки ценили с древнейших времен, причем он считался не только лекарством от множества болезней, но и мог заменить собой деньги, в прямом смысле слова был на вес золота. В некоторых местах им уплачивали подати.

На Руси пчел ценили не только за мед, но и воск, из которого делаются церковные свечи. Говорили, что пчелы не жалят праведных людей, а вот грешники могут от них пострадать. Пчеловодов считали приближенными к Богу людьми, имеющими особую мудрость. К ним часто ходили за советами, как и к деревенским знахарям.

Также в этот день устраивали Трофимовы вечерки, на которых парни и девушки присматривают вторую половину. Считалось, что именно Трофим помогает молодым найти друг друга, а потому в этот день дома не сидели, а отправлялись гулять. По легенде, если посмотреть в глаза избраннику и не отводить взгляд, он непременно ответит взаимностью.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova