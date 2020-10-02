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Погодные рекорды Молдовы 2 октября

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201002/31883635/pogodnye-rekordy-moldovy-2-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 2 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки. 

Ворона убирает мусор за посетителями Кишиневского зоопарка.
Facebook / Adrian Vlad
Ворона убирает мусор за посетителями Кишиневского зоопарка - видео

Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, 2 октября 1947 года было зарегистрировано -0,3 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1952 году. В тот день в Молдове воздух прогрелся в тени до +32,6 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 2 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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Теги:
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