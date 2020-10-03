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Погодные рекорды Молдовы 3 октября

© Sputnik / Виталий Аньков
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1383)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201003/31902037/pogodnye-rekordy-moldovy-3-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Самый низкий в истории показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого столетия, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

Остров Пасхи.
© Fotolia / F11photo
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 3 октября в победный 1945 год столбик термометра показал -0,6 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум зарегистрировали в начале нулевых. В тот день в 2001 году воздух прогрелся в тени до +28,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 3 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1383)

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