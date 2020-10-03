Какая погода ожидается в первые выходные октября

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 октября в Молдове будет почти по-летнему тепло, до 30 градусов по Цельсию. Ночью столбики термометров опустятся до 9-17 градусов тепла. Осадков не предвидится, на небе будет переменная облачность.

Аналогичную погоду синоптики обещают и в воскресенье, 4 октября, но будет немного пасмурно, без дождя.

Такая же тенденция сохранится и в первые дни следующей недели.

Праздники и народные приметы

3 октября отмечается день святого Евстафия Плакиды. В народе этот день назывался Астафьевы ветры или Астафий Ветряк. День, как правило, бывал ветреный, и по ветру судили о погоде: если ветер северный - близко стужа; южный ветер - к теплу; западный - к мокроте, дождям, а восточный - к ясной погоде.

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