Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 октября в Молдове будет тепло, но пасмурно. Ветер ЮВ слабый до умеренного, днём местами порывистый. Температура воздуха не превысит 30 градусов по Цельсию. Ночью столбики термометров опустятся до 9-15 градусов тепла. Осадков не предвидится, на небе будет переменная облачность.

Аналогичную погоду синоптики обещают и в понедельник, 5 октября.

Праздники и народные приметы

5 октября в народном календаре имеет название день Фока или Иона. Он был посвящен осине, которая считалась деревом, защищающим от нечистой силы. Наши предки говорили: "На Фоку одна ягода – горькая рябина, и одно дерево – горькая осина".

Люди по приметам пытались определить, какой будет зима и когда выпадет снег. Если с березы листья не опали, снег ляжет поздно. Черемуха и клен остались без листьев, зима наступит скоро. Мало шишек говорит о том, что зима будет теплой.

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