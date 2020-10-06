Самый точный прогноз погоды: грядет похолодание

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, днем местами слабый дождь. Средний температурный максимум в дневные часы составит +24,+29 градусов по Цельсию, а в Кишиневе +26,+28.

Ветер - юго-восточный умеренный до сильного, местами порывистый.

Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.

В последующие сутки синоптики прогнозируют местами слабые дожди. Температурный максимум 7 октября составит +22,+27. С 8 октября станет гораздо прохладнее - на столбиках термометров уже +16, 21. Осень вступает окончательно в свои права.

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Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Согласно народным преданиям, если человек родился 6 октября, то его талисман - опал. Такие люди обладают способностями мастерить из глины и камня, являются прекрасными народными умельцами. Считалось, если в этот день слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко, то погода скоро ухудшится.

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