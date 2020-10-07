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Над гладью осенних вод.

Погодные рекорды в Молдове 7 октября

© Sputnik / Alexei Danichev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1388)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201007/31942633/pogodnye-rekordy-v-moldove-7-oktyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Самый низкий в истории показатель на территории Молдовы 7 октября, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, специалисты зафиксировали два раза за всю историю наблюдений, и оба раза - в середине прошлого века.

Девушка лежит на льду замерзшего Байкала.
© Photo : Unsplash / Irina Shishkina
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 7 октября в 1948 и в 1954 годах температура достигла отметки -0,2 градуса по Цельсию.

А максимум зарегистрировали всего восемь лет назад — в 2012 году воздух прогрелся в тени до +26,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 26,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1388)

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Теги:
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