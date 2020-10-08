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Осень.

Погодные рекорды в Молдове 8 октября

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1391)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201008/31956527/pogoda-rekordy-moldova-8-oktyabri.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Самый низкий в истории показатель на территории Молдовы 8 октября, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, специалисты зафиксировали более 50 лет назад.

Луч солнца светит сквозь осенний листок.
© AFP 2020 / DPA / Patrick Pleul
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 8 октября 1969 года температура достигла отметки -1,1 градуса по Цельсию.

А максимум зарегистрировали в 1990 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +29 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1391)

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