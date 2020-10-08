Самый точный прогноз погоды: какие сюрпризы готовит октябрь

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КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Синоптики ожидают облачность с прояснением. Ночью местами вероятен кратковременный дождь, а утром и днем на большей части территории страны возможны ливни с грозами. Средний температурный максимум в дневные часы составит +18, +23 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на четверг: ночью - от +15 до +17, а днем - от +19 до +21.

Ветер - юго-восточный слабый до умеренного, днем местами порывистый

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", - отметили в Госгидрометеослужбе.

В четверг в стране действует "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды - пройдут грозовые дожди, утром и днем сильные (15-49 литров на квадратный метр), местами очень сильные (50-70 литров на квадратный метр), локально со шквалистым ветром, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду.

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В последующие сутки, как сообщают синоптики, дожди постепенно прекратятся. Температурный максимум 9 октября составит +18,+23. А 10 октября ожидается +20,+25 также вероятны кратковременные дожди, но лишь в некоторых регионах страны. Такой же максимум сохранится вплоть до 14 октября.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Согласно народным приметам, если в этот день установится хорошая погода, то она сохранится еще в течение трех недель. Люди верили, каким будет день преподобного Сергия Радонежского – таким окажется и 8 апреля следующего года. Считалось, что если человек родился 8 октября, то его талисманом - яшма.

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