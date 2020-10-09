Самый точный прогноз погоды: дождь, затем прояснение

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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Будет облачно с прояснением, ночью на большей части, днем местами слабый дождь. Утром местами слабый туман.

Средний температурный максимум в дневные часы составит +18, +23 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на пятницу: ночью - от +14 до +17, а днем - от +19 до +22.

Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", - отметили в Госгидрометеослужбе.

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В последующие сутки, как сообщают синоптики, также возможны слабые дожди на Юге страны. Температурный максимум 10 октября составит +18,+23.

А 11 октября ожидается +20,+25, дождей в этот день не прогнозируют. Такой же максимум сохранится вплоть до 14 октября.

Праздники и народные приметы

К 9 октября крестьяне оканчивали все работы в поле и начинали следить за осадками, по которым предсказывали погоду. 9 октября отмечали день Иоанна Богослова, который в народе считался наставником иконного дела и покровителем живописцев. В церкви его почитают как Божьего странника, который последовал на Голгофу за Христом.

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