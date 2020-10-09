Погодные рекорды в Молдове 9 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Самый низкий в истории показатель на территории Молдовы 9 октября, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, специалисты зафиксировали 75 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 9 октября 1945 года температура достигла отметки -2,1 градуса по Цельсию.

А максимум зарегистрировали в 1942 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +28,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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