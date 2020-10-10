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Самый точный прогноз погоды: сколько теплых дней осталось

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1396)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 октября в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Лес
© Sputnik
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Ожидается переменная облачность. Утром местами слабый туман, а днем возможен слабый дождь.

Средний температурный максимум в дневные часы составит +20, +24 градуса по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 10 октября: ночью - от +11 до +16, а днем - от +21 до +23.

Ветер северо-западный слабый.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", - отметили в Госгидрометеослужбе.

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В последующие сутки, как сообщают синоптики, ожидаются слабые дожди, но только на севере республики. Температурный максимум 11 октября составит +20, +25.

А 12 октября сохранится тот же температурный режим, дождей в этот день не прогнозируют. Такой же максимум сохранится вплоть до 13 октября, после начнет заметно холодать.

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В этот день церковь вспоминает Савватия Соловецкого — преподобного Русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря. Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, но вскоре перебрался на остров Валаам, чтобы вести среди иноков более строгую жизнь. Даже местную братию он удивлял своим терпением и смирением, а также стремлением к полнейшему уединению.

Люди верили, если человек родился 10 октября, то его талисман - бирюза, а сам он любит порядок и чистоту.

Считалось, что редкие шишки на елях и соснах в этот день - к мягкой зиме.

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Тема:
Погода в Молдове (1396)

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