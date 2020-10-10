Погодные рекорды в Молдове 10 октября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Самый низкий в истории температурный показатель на территории Молдовы 10 октября, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, специалисты зафиксировали в конце XIX века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 10 октября 1899 года температура достигла отметки -1,3 градуса по Цельсию.

А максимум зарегистрировали в 1997 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +28,2 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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